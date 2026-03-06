«В ожидании Львеночка»: россиянки заполонили аккаунт Иветти из «Клона»

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянки заполонили аккаунт 74-летней бразильской актрисы Веры Фишер, сыгравшей Иветти в сериале «Клон». Комментарии появились в Instagram звезды под ее новой публикацией.

Пост Вера Фишер посвятила Рио-де-Жанейро, где живет более 50 лет. В опубликованном видео она у окна любуется на город.

«Именно здесь я прожила незабываемые встречи, любовь, испытания и столько личных историй», — делится она.

Российские поклонницы в комментариях признались ей в любви и похвалили за запоминающиеся роли.

«В ожидании Львеночка», «Когда довела Львеночка до нервного срыва и теперь можно насладиться вечером», «Шикарнейшая из женщин», — пишут они.

Иветти и Леонидас («Львенок») — одна из самых ярких пар сериала «Клон», не раз бурно ссорившаяся и мирившаяся. Также Вера Фишер известна по ролям в сериалах «Семейные узы» и «Роковое наследство».

