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В возрасте 91 года умер звезда сериалов «Клон» и «Тропиканка»

Скончался актер бразильских сериалов Франсиску Куоку
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В Сан-Паулу умер актер бразильских сериалов Франсиску Куоку. Об этом сообщает G1.

Звезда мыльных опер скончался в возрасте 91 года 19 июня. Перед кончиной его госпитализировали. Причина смерти не разглашается.

Вице-президент Бразилии Жералдо Алкмин назвал Куоку одним из величайших артистов Бразилии.

«Играя в фильмах, мыльных операх и постановках известных пьес, он воплощал харизматичных персонажей и помогал распространять нашу культуру по всему миру. Пусть его обширное наследие станет вдохновением для новых поколений бразильских актеров и актрис», — написал Алкмин на своей странице в социальной сети X.

За свою карьеру, продлившуюся более 60 лет, Куоку играл в театре, снимался в кино и на телевидении. Сыграл, в частности, в показанных в России сериалах «Клон», «Новая жертва», «Тропиканка».

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