Путин высказался о таланте Ирины Алферовой

Путин поздравил с юбилеем актрису Алферову

Президент России Владимир Путин обратился к празднующей юбилей актрисе и народной артистке РФ Ирине Алферовой. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин высказался о таланте 75-летней звезды и пожелал ей здоровья, успехов и всего наилучшего.

«Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу», — написано в телеграмме.

Наибольший за всю творческую карьеру успех Ирине Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в приключенческой комедии «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год). За ними последовали съемки в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979 год) и «Предчувствие любви» (1982 год), в которых актриса исполнила главные роли вместе с мужем Александром Абдуловым. Всего в фильмографии актрисы более 50 картин.

С 1976 года по 1993 год Ирина Алферова состояла в труппе театра «Ленком». Затем она перешла в московский театр «Школа современной пьесы» (с 2023 года — «Театр на Трубной»), где играет и сейчас.

Также с юбилеем Алферову поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Леонид Агутин поздравил с юбилеем свою дочь.

 
