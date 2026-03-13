Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Сергей Безруков рассчитался с долгами по штрафам ГИБДД

Актер Сергей Безруков погасил задолженность по штрафам ГИБДД на 21 тыс. рублей
Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Народный артист России Сергей Безруков погасил задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось агентство, следует, что по состоянию на 12 марта за артистом не числится незаконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

О том, что у актера накопились долги по штрафам ГИБДД, агентство со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало в конце февраля. В отношении Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство, а общая сумма задолженности превышала 21,7 тысячи рублей.

До этого «Газета.Ru» писала, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал по штрафу ГИБДД 750 рублей. Согласно документам Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении Викторова было возбуждено 15 декабря. Что именно нарушил артист, не уточняется. Предположительно, на 750 рублей певца могли оштрафовать за превышение скорости, непристегнутый ремень или несоблюдение требований дорожных знаков.

Ранее у актера Игоря Петренко увеличился долг по алиментам.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!