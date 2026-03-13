Сергей Безруков рассчитался с долгами по штрафам ГИБДД

Народный артист России Сергей Безруков погасил задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось агентство, следует, что по состоянию на 12 марта за артистом не числится незаконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

О том, что у актера накопились долги по штрафам ГИБДД, агентство со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало в конце февраля. В отношении Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство, а общая сумма задолженности превышала 21,7 тысячи рублей.

До этого «Газета.Ru» писала, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал по штрафу ГИБДД 750 рублей. Согласно документам Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении Викторова было возбуждено 15 декабря. Что именно нарушил артист, не уточняется. Предположительно, на 750 рублей певца могли оштрафовать за превышение скорости, непристегнутый ремень или несоблюдение требований дорожных знаков.

