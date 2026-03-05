Размер шрифта
Shaman ответил на жалобу о латинице на своих афишах

Певец Shaman предложил правоохранителям разобраться с автором жалобы на него
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) ответил жалобу на использование латиницы на его афишах. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении с неизвестным уровнем.

«И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», — предложил она.

Артист напомнил, что многие представители эстрады законно используют латиницу для своих сценических имен, поскольку новый закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

» 1 марта вступили в силу требования, по которым информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке и может дублироваться на языках народов России. Иностранные слова могут использоваться дополнительно. За нарушение закона будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Накануне в Екатеринбурге общественница Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить Shaman. По мнению женщины, афиши исполнителя нарушают закон о борьбе с англицизмами.

Ранее Shaman ответил на обвинения в «осквернении» Байкала.

 
