Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Вика Цыганова призвала Shaman отказаться от своего псевдонима

Певица Цыганова заявила, что Shaman следует отказаться от творческого псевдонима
НТВ/YouTube

Певица Виктория Цыганова призвала заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) отказаться от своего творческого псевдонима. Ее слова передала Общественная Служба Новостей.

По мнению Цыгановой, Shaman давно следовало начать использовать свое настоящее имя. Певица также добавила, что коллеге стоит задуматься над своим поведением.

«Отдельно, конечно, хочу сказать о его поведении на Байкале. Мне было очень неприятно видеть неадекватное поведение артиста там, мне кажется, местным жителям тоже было неприятно. Это какое-то дурное поведение. С трудом он проходит свои медные трубы, совершая бессмысленные поступки», — заявила артистка.

Цыганова также призналась, что пока ей не очень приятно видеть Shaman.

В конце февраля журналистка Алена Жигалова опубликовала в Сети видеоролик, на котором Виктория Цыганова грызет лед с озера Байкал.

«Какой вкусный лед!» — сказала артистка.

До этого, 19 февраля, Shaman сделал в социальных сетях публикацию, выложив видео, на котором облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и признался, что ему было вкусно.

Ранее Shaman ответил на жалобу о латинице на своих афишах.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!