Вика Цыганова призвала Shaman отказаться от своего псевдонима

Певица Виктория Цыганова призвала заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) отказаться от своего творческого псевдонима. Ее слова передала Общественная Служба Новостей.

По мнению Цыгановой, Shaman давно следовало начать использовать свое настоящее имя. Певица также добавила, что коллеге стоит задуматься над своим поведением.

«Отдельно, конечно, хочу сказать о его поведении на Байкале. Мне было очень неприятно видеть неадекватное поведение артиста там, мне кажется, местным жителям тоже было неприятно. Это какое-то дурное поведение. С трудом он проходит свои медные трубы, совершая бессмысленные поступки», — заявила артистка.

Цыганова также призналась, что пока ей не очень приятно видеть Shaman.

В конце февраля журналистка Алена Жигалова опубликовала в Сети видеоролик, на котором Виктория Цыганова грызет лед с озера Байкал.

«Какой вкусный лед!» — сказала артистка.

До этого, 19 февраля, Shaman сделал в социальных сетях публикацию, выложив видео, на котором облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и признался, что ему было вкусно.

Ранее Shaman ответил на жалобу о латинице на своих афишах.