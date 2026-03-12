Известная певица ждет первенца в 46 лет

Немецкая певица Жанетт Бидерманн объявила о первой беременности в 46 лет

Известная немецкая певица Жанетт Бидерманн объявила о беременности первенцем в 46 лет. Постом об этом женщина поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бидерманн, она много лет мечтала о ребенке. Об отце ребенка информации нет.

«Мне всегда было ясно, что если это случится, я буду очень счастлива; если нет, это тоже норма. Но природа и судьба решили подарить нам это маленькое чудо! Я невероятно счастлива и вне себя от радости!» — написала она.

В 2003 году Жанетт Бидерманн уже рассказывала немецкому таблоиду «Bild» о желании стать матерью и иметь двоих детей — сына и дочь.

Последний на данный момент альбом певицы, «Undress to the Beat», был выпущен в 2009 году.

Накануне певица Гвен Стефани рассказала о своей «чудесной» беременности после 40.

Ранее Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз.