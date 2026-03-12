Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Культура

Известная певица ждет первенца в 46 лет

Немецкая певица Жанетт Бидерманн объявила о первой беременности в 46 лет
IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Известная немецкая певица Жанетт Бидерманн объявила о беременности первенцем в 46 лет. Постом об этом женщина поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бидерманн, она много лет мечтала о ребенке. Об отце ребенка информации нет.

«Мне всегда было ясно, что если это случится, я буду очень счастлива; если нет, это тоже норма. Но природа и судьба решили подарить нам это маленькое чудо! Я невероятно счастлива и вне себя от радости!» — написала она.

В 2003 году Жанетт Бидерманн уже рассказывала немецкому таблоиду «Bild» о желании стать матерью и иметь двоих детей — сына и дочь.

Последний на данный момент альбом певицы, «Undress to the Beat», был выпущен в 2009 году.

Накануне певица Гвен Стефани рассказала о своей «чудесной» беременности после 40.

Ранее Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!