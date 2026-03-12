Размер шрифта
Жених Лерчек подтвердил ее страшный диагноз: «Завтра начинает химиотерапию»

Жених Лерчек подтвердил, что у блогерши рак желудка с метастазами в позвоночнике и ногах
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Жених блогерши Лерчек подтвердил ее страшный диагноз — рак желудка четвертой стадии. Новым постом аргентинский танцор Луис Сквиччиарини поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию», — написал он.

По словам артиста, семья и друзья оказывают женщине всю возможную помощь. Сквиччиарини также признался, что из-за аналогичной болезни потерял младшего брата.

«Но в этот раз я не дам раку забрать и ее. Лера, ты подарила мне все свое сердце, помогла мне стать лучше, сделала меня настоящим мужчиной и подарила мне прекрасного сына», — обращается к избраннице партнер, верящий в ее выздоровление.

26 февраля Лерчек родила танцору сына. Сразу после этого ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Близкие блогерши говорят, что врачи могли обнаружить рак раньше, но следователи и суд в течение года не давали разрешения посетить врача. Что известно о состоянии Лерчек — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвал симптомы рака желудка, который диагностировали у Лерчек.

 
