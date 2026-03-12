Размер шрифта
Долина оценила идею убрать иностранное слово из «Иванушек International»

Певица Долина поддержала решение «Иванушек International» вычеркнуть английское слово
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина оценила идею убрать английское слово из названия группы «Иванушки International». Об этом она побеседовала с ТАСС.

Она одобрила решение продюсера «Иванушек International» Игоря Матвиенко вычеркнуть англицизм, поблагодарила его за этот шаг и назвала русский язык одним из самых красивых в мире. Поэтому, продолжила Долина, артисты могут использовать русскоязычные названия.

«Пусть будут просто «Иванушки». Разве это плохо?» — сказала певица.

О том, что слово «International» («международный») в названии группы будет зачеркнуто, Матвиенко заявлял накануне. Он также предложил вместо ограничений на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

До этого актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов сказал, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Отвечая на вопрос, запрещены ли с 1 марта псевдонимы артистов на латинице, депутат призвал читать не «чьи-то комментарии, а указанные нормы в оригинале».

Ранее на певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы».

 
