Гордон призвала амнистировать больную раком Лерчек

Юристка Екатерина Гордон призвала в Telegram-канале амнистировать блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) после новости о метастазах.

По словам Гордон, она больше не может видеть, как система разрушает человека. Юристка подчеркнула, что Лерчек выплатила «кучу налогов» стране.

«Я утверждаю, что не было у нее никакого злого умысла! Помилуйте! Амнистируйте! Я вижу, как придумывают новые механизмы для ограничения свобод и наказаний! Так придумайте механизмы гуманности!» — заявила юристка.

Гордон заявила о необходимости прекращения охоты на блогеров и многодетных матерей.

«И отдельное: хватит досужим бессмысленным бабам изображать из себя патриотическое правосудие… Именно из-за того, что русские не поддерживают друг друга, как евреи, завидуют друг другу, как неандертальцы, и радуются чужой беде… Мы там, где мы есть», — отметила Гордон.

В марте возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у находящейся под следствием блогерши сразу после родов обнаружили рак. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться.

Ранее Виктория Боня поддержала Лерчек после объявления о раке.