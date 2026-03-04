Размер шрифта
Шаляпин рассказал, как Пугачева подпортила ему жизнь

Певец Шаляпин заявил, что Пугачева не взяла его на «Фабрику звезд-5» из-за фамилии
Певец Прохор Шаляпин заявил kp.ru, что Алла Пугачева «успела подпортить» ему жизнь.

По словам Шаляпина, Пугачева не взяла его на «Фабрику звезд-5» из-за настоящей фамилии. Она, как утверждает певец, не понравилась артистке. Настоящее имя певца – Андрей Захаренков. Шаляпин смог пробиться в шоу уже в шестом сезоне.

«Ну да ладно, бог с ней. Я считаю, что Пугачева сделала ставку на другой клан, который не придерживался интересов нашей страны, нашего экономического развития, нашего суверенитета как страны. Она, видимо, со своим иноагентом Максимкой решила, что надо сделать ставку на врагов России, чтобы их семья была на коне. Мы на сегодняшний день отстаиваем интересы страны против нацизма, русофобии и за нашу независимость как государства. А Алла Пугачева, всё это понимая, сделала вот этот дешевый выпад», — заявил артист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Алла Пугачева «разрешила» весну.

 
