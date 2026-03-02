Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Стилист Лисовец о дресс-коде в театре: «Совсем по-снобски»

Стилист Владислав Лисовец призвал не навязывать людям дресс-код в театре
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Стилист Владислав Лисовец признался журналистам на конкурсе красоты BRICS, что изменил свое мнение о словах артиста балета Николая Цискаридзе о необходимости обязательного дресс-кода в театре. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

«Вы знаете, я сперва согласился. А потом мне показалось, что это чуть-чуть совсем по-снобски», — поделился стилист.

Шоумен предложил давать рекомендации, как можно одеться в театр, но не давать четких указаний. Лисовец считает, что культуру нужно прививать с детства, чтобы не возникали инциденты с неуместными нарядами в общественных местах. Он отметил, что ситуации бывают разные. К примеру, некоторые могли спешить в театр после работы.

«Мы должны воспитывать людей. Им объяснять. Мы должны вообще объяснять детям. Говорить детям в школе, что такое стиль. Короткий маленький урок для ребенка: «Мой дорогой или моя дорогая, когда мы идем в театр, ты должна быть опрятно. Когда мы идем на пляж — ты должна быть в спортивной обуви, сланцах». Такие вещи нужно объяснять детям. И, соответственно, потом нам, взрослым, не нужно будет в театре ничего объяснять», — рассказал шоумен.

В феврале Цискаридзе заявил, что дресс-код в культурных учреждениях необходим и его может регламентировать Министерство культуры РФ, чтобы зрители не приходили на спектакли «в шлепках и шортах».

Ранее Киркоров выдал замуж дизайнера.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!