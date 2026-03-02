Стилист Лисовец о дресс-коде в театре: «Совсем по-снобски»

Стилист Владислав Лисовец признался журналистам на конкурсе красоты BRICS, что изменил свое мнение о словах артиста балета Николая Цискаридзе о необходимости обязательного дресс-кода в театре. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

«Вы знаете, я сперва согласился. А потом мне показалось, что это чуть-чуть совсем по-снобски», — поделился стилист.

Шоумен предложил давать рекомендации, как можно одеться в театр, но не давать четких указаний. Лисовец считает, что культуру нужно прививать с детства, чтобы не возникали инциденты с неуместными нарядами в общественных местах. Он отметил, что ситуации бывают разные. К примеру, некоторые могли спешить в театр после работы.

«Мы должны воспитывать людей. Им объяснять. Мы должны вообще объяснять детям. Говорить детям в школе, что такое стиль. Короткий маленький урок для ребенка: «Мой дорогой или моя дорогая, когда мы идем в театр, ты должна быть опрятно. Когда мы идем на пляж — ты должна быть в спортивной обуви, сланцах». Такие вещи нужно объяснять детям. И, соответственно, потом нам, взрослым, не нужно будет в театре ничего объяснять», — рассказал шоумен.

В феврале Цискаридзе заявил, что дресс-код в культурных учреждениях необходим и его может регламентировать Министерство культуры РФ, чтобы зрители не приходили на спектакли «в шлепках и шортах».

