Звезда «Гарри Поттера» заявил, что никогда не выйдет из тени своего персонажа

Актер Руперт Гринт признался, что никогда не выйдет из тени Рона Уизли
Zentropa Entertainments

Британский актер Руперт Гринт заявил, что навсегда останется в тени своей роли Рона Уизли в фильмах по вселенной о Гарри Поттере. Его слова передает Independent.

Гринт признался, что спокойно относится к этому факту. Артист считает прекрасным, что поклонники запомнили по роли Рона Уизли. Он уверил, что не устал от этого.

«Я люблю встречать людей, которые относят мою роль к части своего детства», — поделился артист.

Гринт впервые сыграл Рона Уизли в 12 лет. Актер признался, что роль очень быстро изменила всю его жизнь. Он заявил, что чувствует большую гордость за фильмы о Гарри Поттере.

«Я был большим фанатом книг. Для меня это было все равно, что окунуться в них. И это было нечто особенное», — рассказал актер.

Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции в гендерном вопросе.

Роулинг заявила, что у Уотсон, Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа, сыгравших главные роли в кинофраншизе о Гарри Поттере, есть полное право придерживаться идеологии гендерной идентичности, однако, по мнению писательницы, они не должны использовать свои связи с ее произведением, выступая как «фактические представители мира», который она создала.

Ранее звезда «Гарри Поттера» стал отцом во второй раз.

