Пугачеву хотят лишить звания народной артистки через суд

Глава ФПБК Бородин сообщил, что снова подал в суд на Пугачеву
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в беседе с NEWS.ru, что снова судится с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

По словам Бородина, он добивается лишения звания народной артистки у Пугачевой.

«Нужно было возбудить уголовное дело сразу после ее нашумевшего интервью, там целый ряд нарушений статей УК РФ», — заявил мужчина.

Бородин утверждает, что Пугачева получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

«Давайте вспомним, допустим, что она насаждала ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), продвигая на отечественную эстраду лиц нетрадиционной ориентации», — рассказал глава ФПБК.

Речь идет об интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В нем она откровенно рассказала про свою жизнь, а также ответила на обвинения в предательстве. Наибольшее возмущение среди части общества вызвали слова певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Певица заявила, что он был приличным и порядочным человеком.

Ветеран Афганистана Александр Трещев считает, что в интервью Пугачева опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о Дудаеве. Трещев предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска против Пугачевой.

Ранее адвокат рассказал, кому достанется бренд Пугачевой «Алла Борисовна».

