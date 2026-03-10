Зацепин анонсировал мюзикл по фильму Гайдая

Композитор Александр Зацепин рассказал vm.ru, что собирается сделать мюзикл по фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Зацепин также готовит мюзикл по фильму «31 июня» Леонида Квинихидзе. По словам музыканта, к уже известным песням добавятся новые композиции.

«Это же не фильм, все будет на сцене, так что материала нужно больше. Переделаем кое-что в «Тайне третьей планеты», еще превратим в мюзикл какую-нибудь сказку русскую. Балет ставим... В общем, много идей», — поделился артист.

Зацепин поделился впечатлениями от работы с Гайдаем. Он заявил, что ему было хорошо и интересно сотрудничать с режиссером.

«И отдача была: в фильме бывало до часа музыки, а это много. В том числе было большое количество музыки быстрой, а это значило, что писать предстояло больше и дольше. Но и «Красная палатка» мне была интересна, и другие фильмы», — рассказал композитор.

Зацепин написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м он удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

Ранее сообщалось, что к 100-летию Александра Зацепина устроят марафон на ТВ.