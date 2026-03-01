Светлана Лобода провела ночь на парковке Дубая из-за атак

Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провела ночь на подземной парковке дубайского торгового центра.

«Дубай. Подземный паркинг. Весело», — прокомментировала ситуацию артистка.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, которую Пентагон назвал «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города.

В ответ Иран ударил ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ и Катаре. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

До начала специальной военной операции на Украине Лобода активно выступала в России, но весной 2022-го певица поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

Ранее сообщалось, что Светлану Лободу могут признать террористкой и экстремисткой.