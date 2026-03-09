Куценко о Кологривом: «Возраст диктует свое»

Актер Гоша Куценко признался в беседе с kp.ru, что нормально относится к скандальной звезде «Слова пацана» Никите Кологривому.

Куценко назвал Кологривого дерзким молодым артистом.

«Есть тихони, а он — нет. И его возраст диктует свое. Когда Никита возмущается тем, что одни актеры получают больше других, я вспоминаю, как меня самого в молодости возмущали непомерные гонорары эстрадных артистов. Что же это такое? Очень талантливые, но не раскрученные ребята поют в переходах, а другие благодаря ловкой рекламе зарабатывают огромные деньги в гигантских концертных залах!» — поделился актер.

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. В январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта 2024-го актер попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

