В России потребовали признать лидера группы «Мумий Тролль» иноагентом

Лидера рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко нужно признать иностранным агентом. Об этом NEWS.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Давайте проверим [Лагутенко]. Я считаю, это будет правильно. Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом», — сказал глава ФПБК.

Бородин добавил, что организация давно наблюдает за деятельностью музыканта. Глава проекта намерен подготовить необходимый запрос в Генпрокуратуру.

В августе прошлого года Бородин заявил о необходимости признать террористом и экстремистом Илью Лагутенко. Активист планировал добиться внесения артиста в список террористов, а также изъять у него российскую недвижимость и активы в пользу государства.

Ранее во Владивостоке захотели лишить Лагутенко звания Почетного гражданина.