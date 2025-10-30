Лидер группы «Мумий Тролль» стал продавать елочные игрушки

Лидер «Мумий Тролля» Лагутенко стал зарабатывать на продаже елочных игрушек в РФ

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко расширил линейку брендированной продукции, начав продавать елочные игрушки. Подробности приводит издание «Абзац».

Лагутенко продлил право на товарный знак до 2035 года. Совсем недавно его ассортимент расширился, в него добавили елочные игрушки, носки и редкие кассеты. В сентябре также были представлены футболки с новыми принтами.

По данным источника, в России Лагутенко также принадлежит компания «Лагуна», которая занимается реализацией музыкальных записей.

Группа «Мумий Тролль», основанная во Владивостоке в 1983 году, хорошо известна в России. Неизменным лидером коллектива является Илья Лагутенко. В текущий состав также входят Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин и Павел Вовк. Группа подарила слушателям множество хитов, включая «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская» и «С Новым Годом, крошка!».

Ранее власти Владивостока отказались лишить Лагутенко звания почетного гражданина.