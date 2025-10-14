Лагутенко сохранил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России

Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» для работы в России

Музыкант Илья Лагутенко обеспечил себе право на использование товарного знака «Мумий Тролль» в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, музыкант заранее позаботился о продлении прав.

Первоначальный срок действия исключительных прав на товарный знак истекал 11 ноября 2025 года. Однако Лагутенко подал необходимое заявление в Роспатент на продление. Ведомство удовлетворило запрос. По данным Роспатента, Лагутенко сохранит за собой права на товарный знак «Мумий Тролль» до ноября 2035 года.

Группа «Мумий Тролль», основанная во Владивостоке в 1983 году, хорошо известна в России. Неизменным лидером коллектива является Илья Лагутенко. В текущий состав также входят Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин и Павел Вовк. Группа подарила слушателям множество хитов, включая «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская» и «С Новым Годом, крошка!».

Лагутенко, который публично осудил СВО, прекратил выступления в России, однако остальные музыканты продолжают творческую деятельность на родине.

Ранее в России потребовали признать лидера группы «Мумий Тролль» иноагентом.