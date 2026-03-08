Долина снизила цену на корпоратив 8 марта в три раза

Продюсер Дворцов объяснил снижение цен на корпоративы с Долиной скандалом с квартирой

Продюсер Сергей Дворцов заявил aif.ru, что народная артистка России Лариса Долина значительно снизила цену на корпоратив к 8 Марта.

Дворцов назвал 3,5 миллиона рублей необычной ценой для выступлений Долиной в праздники.

«Для сравнения: раньше гонорары певицы за частные выступления достигали более 12 миллионов рублей за один концерт», — поделился продюсер.

По мнению Дворцова, Долина уменьшила цену на корпоратив в связи со скандалом с квартирой.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

В феврале бизнесмен Юрий Растегин рассказал в беседе с kp.ru, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина готовится участвовать в театральной постановке.