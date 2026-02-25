Размер шрифта
Психолог назвала игрушки, которые соответствуют традиционным ценностям

Психолог Иванова: пупсы, куклы и кубики соответствуют традиционным ценностям
В России хотят создать перечень игрушек, допустимых для воспитанников детсадов. Ориентироваться при этом будут на их соответствие традиционным ценностям. Как объяснила психолог Алена Иванова, само это понятие у детей формируется через предметную игру, в которой они осваивают базовые жизненные роли. В беседе с РИАМО она назвала игрушки, которые наиболее для этого подходят.

Здоровая психика должна строиться на основе умения заботиться, созидать и общаться с реальным миром, объяснила специалист. По ее словам, для этого больше всего подходят обычные куклы с реалистичными человеческими пропорциями, а также пупсы с добрыми чертами младенцев.

«Играя с ними, ребенок учится эмпатии, материнству и отцовству, проживает модель крепкой семьи, где есть место нежности и опеке, — пояснила психолог. — Это надежный фундамент для будущего родительства, лишенный агрессии или искаженной сексуализации, свойственной многим современным трендовым куклам».

Также к соответствующим традиционным ценностям она отнесла конструкторы и кубики, из которых дети строят дома, мосты, крепости. Такие игрушки, помимо прочего, развивают пространственное мышление, подчеркнула Иванова.

Кроме того, она призвала разрешить детям сюжетно-ролевые игры – например, с игрушками в виде чемоданчика для врача, столярных инструментов, посуды и так далее. По словам специалиста, через подобные игрушки дети знакомятся с трудом, учатся домашнему хозяйству, заботе о доме и так далее.

Напомним, накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России намерены создать для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным ценностям. По его словам, благодаря этим игрушкам дети узнают об исторических деятелях, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях РФ.

В Госдуме ранее рассказали, какие игрушки запретят в детсадах.

 
