В России хотят создать перечень игрушек, соответствующих традиционным ценностям

Кравцов: планируется создать для детсадов перечень разрешенных игрушек
В России намерены создать для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным ценностям. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что Минпросвещения планирует сформировать системный подход к оснащению детских садов в стране.

«Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал министр.

По его словам, благодаря этим игрушкам дети узнают об исторических деятелях, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях РФ.

До этого основатель бренда развивающих детских программ «Тайни» Софья Шапиро сообщала, что правильно подобранная развивающая игра для детей до двух лет должна быть простой, побуждать к действию и иметь сертификат безопасности.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с детьми.
 
