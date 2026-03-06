Размер шрифта
Культура

Богомолов отреагировал на новую должность Хабенского в Школе-студии МХАТ

Богомолов поздравил Хабенского с назначением на пост главы Школы-студии МХАТ
Константин Михальчевский/фотохост-агентство РИА Новости».

Режиссер Константин Богомолов поздравил в своем Telegram-канале актера Константина Хабенского с назначением на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!» — написал режиссер.

Также Богомолов поздравил актера Сергея Безрукова с назначением художественным руководителем МХАТ имени Горького. По словам драматурга, артист является замечательным профессионалом.

Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ утром 6 марта. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, актер также продолжит возглавлять МХТ имени Чехова.

В этот же день Безрукова назначили на пост худрука МХАТ имени Горького. С 2014 года актер также является художественным руководителем Московского Губернского театра, кроме того, он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Ранее кинокритик назвал причину отставки Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ.

 
