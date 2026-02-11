Кинокритик назвал причину отставки Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Кинокритик Александр Шпагин рассказал, что Константин Богомолов не справился с волной негатива из-за назначения на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ, поэтому попросил об отставке. Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что режиссер не смог бы работать в такой атмосфере.

По мнению Шпагина, назначение Богомолова на должность, которую занимал Игорь Золотовицкий, изначально было ошибкой. Критик подчеркнул, что дело даже не в том, какой он постановщик, а в его известности и «другой школе».

«Варяги всегда раздражают. Надо брать своих. Вот Золотовицкий вышел из своих — школы-студии МХАТ. Так обычно всегда и бывает. Просто не нужно призывать каких-то звезд. Сейчас еще вместо Богомолова Михаила Ефремова пришлют, ему все равно делать нечего, пускай там поработает. Но это неправильно. Это вообще должность не для известного человека, а в первую очередь для администратора, который знает студентов. Много там таких. Конечно, взять Богомолова – это было неправильное решение. Каким бы он хорошим или плохим ни был. Он просто чужой и все», — заявил кинокритик.

Александр Шпагин считает, что Константин Богомолов попросил об отставке из-за критики со стороны выпускников Школы-студии МХАТ и других медийных личностей. Кинокритик отметил, что в театральном учреждении много кандидатур «из своих» на пост ректора.

«На него повлияла критика. Любой бы ушел на его месте. Понял, что у него там ничего не получится или будет получаться плохо. Зачем ему это нужно?» — поделился Шпагин.

Константин Богомолов обратился с просьбой освободить его от временного исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ к министру культуры России Ольге Любимовой. Режиссера назначили на должность 23 января.

Ранее Константин Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ.