Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Кинокритик назвал причину отставки Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Кинокритик Шпагин: Богомолов попросил снять его с поста ректора из-за негатива
Артем Пряхин/РИА Новости

Кинокритик Александр Шпагин рассказал, что Константин Богомолов не справился с волной негатива из-за назначения на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ, поэтому попросил об отставке. Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что режиссер не смог бы работать в такой атмосфере.

По мнению Шпагина, назначение Богомолова на должность, которую занимал Игорь Золотовицкий, изначально было ошибкой. Критик подчеркнул, что дело даже не в том, какой он постановщик, а в его известности и «другой школе».

«Варяги всегда раздражают. Надо брать своих. Вот Золотовицкий вышел из своих — школы-студии МХАТ. Так обычно всегда и бывает. Просто не нужно призывать каких-то звезд. Сейчас еще вместо Богомолова Михаила Ефремова пришлют, ему все равно делать нечего, пускай там поработает. Но это неправильно. Это вообще должность не для известного человека, а в первую очередь для администратора, который знает студентов. Много там таких. Конечно, взять Богомолова – это было неправильное решение. Каким бы он хорошим или плохим ни был. Он просто чужой и все», — заявил кинокритик.

Александр Шпагин считает, что Константин Богомолов попросил об отставке из-за критики со стороны выпускников Школы-студии МХАТ и других медийных личностей. Кинокритик отметил, что в театральном учреждении много кандидатур «из своих» на пост ректора.

«На него повлияла критика. Любой бы ушел на его месте. Понял, что у него там ничего не получится или будет получаться плохо. Зачем ему это нужно?» — поделился Шпагин.

Константин Богомолов обратился с просьбой освободить его от временного исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ к министру культуры России Ольге Любимовой. Режиссера назначили на должность 23 января.

Ранее Константин Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!