«Хочется выкинуть»: Успенская рассказала о ненависти к подаркам на 8 Марта

Далеко не все подарки на 8 Марта могут принести радость – как заявила певица Любовь Успенская, многие из преподнесенных презентов ей позднее хотелось выбросить. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда подчеркнула, что разочаровалась в подарках и теперь старается порадовать себя сама.

Особенно певица раскритиковала мужчин, которые дарят своим женам дешевые кухонные наборы.

«Ненавижу, когда дарят кастрюли, скалки, чайники и все из этого репертуара. Хорошо, если это из какой-то качественной и дорогой серии, но некоторые умудряются подарить приборы для кухни, которые после первого использования хочется выкинуть», — заявила звезда, подчеркнув, что куда уместнее было бы преподнести в качестве подарка цветы и конфеты.

По словам Успенской, в праздник она старается радовать себя сама, а важным считает, чтобы рядом в этот день были близкие люди. Она подчеркнула, что ни одни подарок не способен заменить родных и друзей, поэтому только окружение любимых людей придает ей сил.

До этого звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова заявила, что парфюмерия – это один из самых странных подарков на 8 Марта. Она подчеркнула, что духи лучше не дарить, так как выбирать аромат, не зная, что любит девушка, — это все равно, что играть в русскую рулетку.

