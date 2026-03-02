Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

«Хочется выкинуть»: Успенская рассказала о ненависти к подаркам на 8 Марта

Певица Успенская: ненавижу, когда на 8 Марта дарят скалки или кастрюли
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Далеко не все подарки на 8 Марта могут принести радость – как заявила певица Любовь Успенская, многие из преподнесенных презентов ей позднее хотелось выбросить. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда подчеркнула, что разочаровалась в подарках и теперь старается порадовать себя сама.

Особенно певица раскритиковала мужчин, которые дарят своим женам дешевые кухонные наборы.

«Ненавижу, когда дарят кастрюли, скалки, чайники и все из этого репертуара. Хорошо, если это из какой-то качественной и дорогой серии, но некоторые умудряются подарить приборы для кухни, которые после первого использования хочется выкинуть», — заявила звезда, подчеркнув, что куда уместнее было бы преподнести в качестве подарка цветы и конфеты.

По словам Успенской, в праздник она старается радовать себя сама, а важным считает, чтобы рядом в этот день были близкие люди. Она подчеркнула, что ни одни подарок не способен заменить родных и друзей, поэтому только окружение любимых людей придает ей сил.

До этого звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова заявила, что парфюмерия – это один из самых странных подарков на 8 Марта. Она подчеркнула, что духи лучше не дарить, так как выбирать аромат, не зная, что любит девушка, — это все равно, что играть в русскую рулетку.

Анна Семенович ранее получила «безумный» подарок на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!