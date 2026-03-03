Размер шрифта
«Лучше ничего не дарите»: Бледанс назвала самые ужасные подарки на 8 Марта

Худший подарок на 8 Марта – это тот, на котором сэкономили, убеждена ведущая, актриса Эвелина Бледанс. Лучше вообще ничего не дарить, чем преподнести в качестве презента на Международный женский день «безвкусные безделушки», заявила она Общественной Службе Новостей.

Лучшим актриса посчитала подарок, не имеющий аналогов – например, сделанное на заказ, эксклюзивное ювелирное украшение, пусть даже не из драгметалла, а просто бижутерию.

«Вот это уже ценный подарок! А какой-нибудь набор посуды из масс-маркета, который сможет заказать или купить любой — это уже не интересно, и такой подарок мне бы, например, испортил настроение», — считает Бледанс.

Говоря о себе, она заявила, что не ждет никаких подарков, так как сама может организовать для себя сюрприз, причем без какой-либо экономии. В частности, в этом году на праздничные дни звезда запланировала для себя неделю ретритов и отдыха.

До этого певица Любовь Успенская призналась, что многие из преподнесенных презентов ей позднее хотелось выбросить. Она подчеркнула, что ненавидит получать в подарок кастрюли, скалки и разные дешевые кухонные наборы, добавив, что вообще разочаровалась в подарках и теперь старается порадовать себя сама.

Анна Семенович ранее получила «безумный» подарок на 8 Марта.

 
