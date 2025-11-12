Валя Карнавал уехала в больницу после дня рождения

Блогерша Валя Карнавал сообщила в Telegram-канале, что оказалась в больнице после дня рождения.

Карнавал получила травму на вечеринке. Она повредила палец, когда разбивала кувалдой машину. Автомобиль ей подарили специально с целью его уничтожения. В итоге знаменитость оказалась в клинике, где ей наложили швы. Блогерша показала фото травмированной руки.

«Это было круто. Я показываю рок. Рок-н-ролл. Это я!» — поделилась знаменитость.

В июле вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, весной 2025 года фанатки заметили звезду в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания. После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

