В Москве задержали вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами

karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вымогателей, шантажировавших блогершу Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, весной 2025 года фанатки заметили Валю в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания.

После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

Накануне сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к реальному сроку. В суде уточнили, что Владимир Бурдин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Анна Снаткина вспомнила, как ее хотел сбить преследователь.