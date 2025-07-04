В Москве задержали вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами

Вымогателей, шантажировавших блогершу Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, весной 2025 года фанатки заметили Валю в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания.
После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.
Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».
Накануне сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к реальному сроку. В суде уточнили, что Владимир Бурдин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Ранее Анна Снаткина вспомнила, как ее хотел сбить преследователь.