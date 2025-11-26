Бывший муж Ивлеевой потерял бизнес в России

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ликвидирует свой бизнес безалкогольных напитков в России из-за финансовых потерь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, ООО «Итэн дрим», зарегистрированное в2021году, выпускало безалкогольные напитки и кондитерские изделия, включая булочки. Однако за время существования проект так и не вышел на устойчивую прибыль: совокупные убытки достигли 101тыс. рублей.

Также, отмечает SHOT, под угрозой закрытия находится второй бизнес артиста — ООО «Сайонара бойс». И если в 2022 году звукозаписывающая фирма еще приносила прибыль в размере 161 тыс. рублей, то уже к 2024 году она продемонстрировала нулевую выручку и убыток свыше 1 млн рублей.

25 ноября сообщалось, что у рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали трехкомнатную квартиру в Москве из-за долга почти в 400 тыс. рублей за услуги ЖКХ. Нуриев приобрел недвижимость в ипотеку в 2013 году, но не платил за коммунальные услуги с октября 2017 года.

Ранее стало известно, что Михаила Боярского наказали за не оплаченный вовремя штраф.