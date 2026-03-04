Сатир мечтал оказаться в теле Маликова

Комик и блогер Сатир (Илья Шабельников — настоящее имя) в шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео признался, что в детстве мечтал оказаться в теле Дмитрия Маликова.

«Это странно звучит. Но я в детстве хотел быть Дмитрием Маликовым: мне очень нравилось, как он выглядит, его прическа — она до сих пор такая же. Ничего не изменилось», — поделился пародист.

Шабельников стал известен после создания своего YouTube-канала, на котором публиковал пародии на известных личностей. Он снимал ролики в образах Юрия Хованского, Сергея Дружко, Егора Крида, Тимати, Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрия Ларина, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом), Басты, Паши Техника и Александра Зубарева.

В январе 2026 года Дмитрий Маликов повторил мем «Филяй, филяй». Он снял ролик, в котором сыграл на пианино музыку из мема «Филяй, филяй». Артист заявил, что его вдохновили поклонницы. Фанаты позитивно восприняли видео.

Мем «Филяй, филяй» появился из-за немецких блогеров, которые танцуют в полуобнаженном виде под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки начали давать немецким блогерам русские имена. К примеру, модель dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) «стал» Семой.

