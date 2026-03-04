Размер шрифта
Сатир захотел поцеловать каблук Собчак

Комик Сатир заявил, что не целует каблук Собчак из-за уважения к Богомолову
Xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и блогер Сатир (Илья Шабельников – настоящее имя) в шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео похвалил Ксению Собчак.

Сатир отметил, что не считает Собчак «кринж-бабушкой». Он назвал телеведущую «высшим пилотажем».

«Если бы не мое глубочайшее уважение к Константину Богомолову, я бы уже давно целовал твой каблук», — заявил пародист.

В рамках программы Сатир обсудил свою личную жизнь с Собчак. Телеведущая предположила, что комик скрывает личную жизнь из-за распутности. Зрители программы тоже посчитали пародиста «бабником и сердцеедом». Сам Сатир удивился такому представлению о себе. В ответ Собчак в нецензурной форме заявила, что народ не обманешь.

«По тебе это видно: глазки горят, кокетничаешь, облизываешься, от тебя прямо вайб идет — ты на женщин реагируешь. Ходишь по подкастам, рассказываешь, как ты хочешь Мизулину. Этот человек хочет меня и Мизулину. Что я должна делать?» — отметила телеведущая.

Шабельников стал известен после создания своего YouTube-канала, на котором публиковал пародии на известных личностей. Он снимал ролики в образах Юрия Хованского, Сергея Дружко, Егора Крида, Тимати, Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрия Ларина, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом), Басты, Паши Техника и Александра Зубарева.

Ранее Безрукова не исключила роман с иностранцем.

 
