В Кремле прозвучат хиты Linkin Park

Симфонический оркестр RockestraLive проведет концерт с хитами группы Linkin Park. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе оркестра.

Выступление пройдет 20 марта. Оно приурочено к 50-летию со дня рождения солиста Linkin Park Честера Беннингтона, а также к 30-летию основания группы. На концерте прозвучат знаковые композиции со всех альбомов.

В пресс-службе отметили, что на концерте прозвучит голос Честера Беннингтона.

«Вам не показалось! Честер будет петь под аккомпанемент симфонического оркестра. Нет, не оцифрованный вокал и не нейросеть, а именно тот самый настоящий голос поколения нулевых. Полное погружение и эффект присутствия на легендарном концерте, который должен был случиться, и теперь мы претворяем эту мечту в жизнь», — заявили в пресс-службе.

Честера Беннингтона не стало 20 июля 2017 года. Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

В сентябре 2024-го сын Честера Беннингтона Джейми заявил, что фанаты группы Linkin Park угрожали ему расправой после критики новой вокалистки Эмили Армстронг.

Ранее сообщалось, что Боуи может вернуться на сцену как голограмма.