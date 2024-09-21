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Sun: Дэвид Боуи может снова появиться перед зрителями

Sun: Боуи может вернуться на сцену как голограмма

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davidbowie.com

Британский рок-исполнитель Дэвид Боуи может вернуться на сцену в виде голограммы, пишет The Sun.

По данным издания, имя знаменитости было официально зарегистрировано как торговая марка согласно классификации, позволяющей создавать аватары звезд.

Как пояснил источник таблоида, команда связана с его наследниками, а это означает, что она может строить планы по созданию выступления с голограммой рок-певца. Источник также отметил, что на шоу с такими изображениями «огромный спрос», это «большой бизнес».

Шведская компания Pophouse Entertainment уже отправляла на гастроли аватары ABBA и выкупила права на образы Kiss. Она также собирается отправить в турне голограмму американского певца Элвиса Пресли. Однако не все относятся к подобным шоу благосклонно: например, фронтмен Linkin Park Майк Шинода заявил, что группа ни в коем случае не будет выступать с голограммой вокалиста Честера Беннингтона.

Ранее рукописный текст Дэвида Боуи на песню «Starman» продали за £200 тыс.

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