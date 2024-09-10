Сын Честера Беннингтона рассказал об угрозах фанатов Linkin Park

Сын американского музыканта Честера Беннингтона (1976-2017) Джейми заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что фанаты группы Linkin Park угрожали ему расправой после критики новой вокалистки Эмили Армстронг.

Джейми рассказал, что после его публикации некоторые поклонники группы начали писать ему «ужасные» вещи. По словам сына артиста, поклонники коллектива угрожали ему, писали оскорбления, а также пожелали, чтобы его не стало.

Джейми признался, что боится идти на концерт Linkin Park. Он объяснил, что чувствует себя небезопасно. Он опасается общего посещения, так как некоторые могут узнать его и отреагировать агрессивно. Мужчина попросил не преследовать и запугивать его и его партнера на мероприятии.

Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом Честером Беннингтоном. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

В сентябре Джейми назвал бестактным выбор вокалистки. Он указал на якобы найденные связи Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержку актера Дэнни Мастерсона, которого признали виновным в изнасилованиях и приговорили к 30 годам лишения свободы.

По мнению мужчины, Linkin Park «предали доверие» и не оправдали ожидания фанатов, которые верили, что группа «станет больше и лучше».

Ранее Лена Катина вспомнила о попытке покушения поклонника.