«От позора стонут «Лужники»: Сергей Жуков ответил Андрею Губину на критику

Певец Жуков прошепелявил песню на мотив «Алешки» в ответ на критику Губина
Фото из личного архива Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ответил исполнителю Андрею Губину на критику своей дикции. Песню-ответ на мотив своего хита «Алешка» Жуков прошепелявил на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Жуков во время исполнения отрывка не только шепелявил, но и картавил. В тексте он сокрушается о своей «профнепригодности».

«От позора стонут «Лужники», на концерты ходят дураки», — смеется Жуков.

Кроме того, в тексте пародии на самого себя артист радуется, что фанаты знают тексты его песен наизусть и могут исполнять вместо него.

В вышедшем накануне интервью Ксении Собчак Андрей Губин заявил, что у солиста «Руки Вверх!» проблемы с дикцией. Сам же Губин, по его словам, не выходит на сцену, чтобы не позориться. Среди современных исполнителей Губин выделил группу «Моя Мишель» — артист считает, что у солистки сильный и приятный голос

Ранее Андрей Губин назвал себя ужаснейшим человеком.

 
