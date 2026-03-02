Размер шрифта
Андрей Губин о плагиате «Мальчика-бродяги»: «Упер, но не крал»

Певец Губин признал, что вдохновился чужой песней для «Мальчика-бродяги»
Осторожно: Собчак/YouTube

Композитор и исполнитель Андрей Губин ответил на вопрос журналистки Ксении Собчак о плагиате своего хита «Мальчик-бродяга». Выпуск шоу «Осторожно: Собчак» с Губиным опубликован на платформе YouTube.

Собчак напомнила Губину о том, что на авторство мелодии песни претендует основатель группы «140 ударов в минуту», продюсер и композитор Сергей Конев. Певец признал, что вдохновился чужой песней и объяснил ситуацию. По его словам, они с Коневым познакомились в 16-17 лет и показали друг другу свои песни.

«Сережа позвонил и принес мне свою песню: «Одинокий волк, но не злой, не страшный, одинокий волк, никому не опасный». Хорошая песня, она мне даже больше, чем «Мальчик-бродяга», нравится», — посмеялся Губин.

Через четыре месяца, продолжил Губин, он написал «Мальчика-бродягу». Он считает, что мелодия Конева осталась у него в подсознании, однако подчеркивает, что на этот порядок аккордов тогда якобы «писались все песни».

«Куплет отличается от Серегиного варианта, хотя ритмика такая же. Я действительно «упер» эту мелодию, но я ее не крал», — утверждает он.

Также Губин отказался снова выходить на сцену, чтобы «не позориться».

51-летний Андрей Губин в последние годы не ведет концертную деятельность. Он жалуется на плохое самочувствие, причины которого не может объяснить.

Ранее альбомы «Агаты Кристи» удалили из интернета.

 
