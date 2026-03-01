Мать Shaman о скандальном видео сына с Байкалом: «Молодец»

Мать певца Shaman Людмила Дронова в шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» рассказала о своем отношении к скандальному видео сына про Байкал. Ее слова передает kp.ru.

Дронова похвалила сына за ролик с Байкалом. Она призналась, что сама мечтала побывать на самом глубоком озере на планете. По словам женщины, она просила певца поцеловать Байкал от нее.

«Молодец! Он не только поцеловал, но еще решил водичку попробовать на вкус», — поделилась мать артиста.

19 февраля певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

22 февраля на Байкале было сожжено чучело певца Shaman. В местных пабликах это событие представили как обряд очищения Байкала, призванный изгнать негативные энергии.

Знакомый бурятских шаманов заявил Telegram-каналу «Светский хроник», что на Байкале сожгли чучело Shaman по просьбе самого певца или его близких. Инсайдер рассказал, что таким образом якобы семья артиста попыталась защитить себя от «мести духов».

Ранее Вика Цыганова вслед за Shaman попробовала Байкал.