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Прохор Шаляпин предложил сжечь на костре представителей российского шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин назвал представителей российского шоу-бизнеса мартышками
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин в YouTube-шоу «Черное/Белое» раскритиковал представителей шоу-бизнеса.

Шаляпин раскрыл, что в октябре 2024 года встретился с блогершей Анастасией Ивлеевой на съемках одного из шоу. Артист признался, что проникся к телеведущей. Он назвал блогершу очень доброй и искренней девушкой, которая «больше всех пострадала» после «голой» вечеринки.

«Хотя считаю, что сжег бы на костре других людей. Не сложного догадаться (кого бы сжег). Тех, кому «за», — заявил артист.

Шаляпин считает, что нужно отпустить негатив про Ивлееву из-за скандальной вечеринки. Он заявил, что блогерша еще молода.

«Молодости можно прощать такие вещи, которые нельзя прощать возрасту», — отметил певец.

Исполнитель уверен, что нужно давать дорогу молодым в отечественном шоу-бизнесе. Шаляпин добавил, что Ивлеева не сделала ничего, за что ее нужно было бы прощать.

«Ты посмотри, какое у нас исчадие ада в шоу-бизнесе каждый день! Эти мартышки, понимаешь, скачут, пляшут, устраивают каждый день... Я бы их вообще сослал куда-то копать траншеи. Остались бы только я, Калашникова и Волочкова — все!» — поделился исполнитель.

Ранее Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике».

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