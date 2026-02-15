Размер шрифта
Прохор Шаляпин призвал ограничить интернет для детей

Певец Шаляпин заявил, что стоит ограничить доступ в интернет ребенку
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с kp.ru о необходимости ограничить интернет ради безопасности детей.

«Там столько помоев можно нарыть. Детскую психику надо беречь от пошлости, от сексуальных историй. Ребенок не должен этого видеть», — поделился артист.

Шаляпин считает, что детям в их возрасте стоит только смотреть мультики и сказки. По его мнению, ребенка можно подключить к «большому интернету», как только он подрастет.

В декабре 2025-го телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что бессмысленно ставить детей в угол. По словам артистки, такая угроза в качестве наказания ей передалась «на автомате» из детства.

Телеведущая вспомнила, как пыталась наказать сына, поставив его в угол.

«Полминуты он постоял, потом говорит: «А сесть можно?» Я не очень уверенно, но разрешила. Он сел так вальяжно, ноги раскинул и вполне себе довольный там еще довольно долго сидел, пока я его не выгнала, потерпев полное фиаско», — поделилась знаменитость.

Лазарева уверена, что детям лучше объяснять их проступок — что они сделали не так, почему это всех расстраивает, а также дать совет, как не повторить ситуацию. Артистка заявила, что не стоит ругать и запрещать.

Ранее Татьяна Лазарева захотела написать книгу.
 
