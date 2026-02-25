Размер шрифта
Бероев ушел от Алферовой к юной балерине

Актер Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине
Григорий Сысоев/РИА Новости/Кадр из фильма «Кукла»

Актер и режиссер Егор Бероев женился на 21-летней балерине после развода с Ксенией Алферовой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, новой супругой Бероева стала Анна Панкратова, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла». Артистка окончила хореографический колледж Геннадия Ледях. Она моложе 48-летнего актера на 27 лет.

1 февраля Егор Бероев вышел на связь после сообщений о разводе с актрисой Ириной Алферовой. Он раскрыл, что расстался с женой в 2022 году. По словам актера, он и экс-супруга официально разведены и уже давно живут своей жизнью. Артист подчеркнул, что с уважением относится к годам, прожитым с экс-супругой. Он пожелал бывшей жене всего самого доброго.

Алферова уклончиво отвечает на вопросы о разводе. 6 февраля актриса призвала не осуждать других в этой ситуации и напомнила библейскую притчу о блуднице, которую привели к Иисусу и хотели забить камнями. По словам знаменитости, многие люди способны на эмоциональные поступки из-за обиды, злости или боли, о которых позже могут сожалеть.

