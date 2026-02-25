Размер шрифта
Раскрыт гонорар за скандальный концерт Варум и Агутина в Саратове

URA.RU: Агутин и Варум заработают почти 21 млн за отмененный концерт в Саратове
agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум планируют заработать на концерте в Саратове 20,55 млн рублей, не учитывая затраты на подготовку мероприятия. Об этом сообщает URA.RU.

Концерт состоится 25 февраля в ледовом дворце спорта «Кристалл», который рассчитан на более 6 тыс. зрителей. Цены на билеты варьируются от 4 до 15 тыс. рублей. По данным URA.RU, на данный момент продано билетов на сумму почти 16,03 млн рублей, и свободными остаются около тысячи мест. При максимальной заполняемости зала доход от концерта может составить 20,55 млн рублей.

Изначально выступление Агутина и Варум должно было пройти 22 февраля, но его сначала отменили и вернули деньги зрителям, а затем перенесли. Это произошло из-за критики со стороны вице-спикера регионального парламента Романа Грибова, который выразил недовольство тем, что в город приглашают артистов, постоянно проживающих за границей.

Агутин и Варум начали встречаться в 1998 году, а поженились уже после рождения дочери в июле 2000 года. Елизавета-Мария с детства живет в Майами. Она решила стать певицей, пойдя по стопам родителей.

Ранее продюсер Морозов оценил гонорары Михаила Ефремова в более 15 млн рублей.

 
