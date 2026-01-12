Боня отругала дочь за крупные траты

Блогерша Виктория Боня рассказала, что ее дочь тратит по €700 в день

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 13-летняя дочь Анджелина значительно превысила свой лимит расходов за день.

Боня призналась, что узнала об этом после разговора со отцом ее ребенка Алексом Смерфитом. По словам телеведущей, ее дочь начала ежедневно тратить по €700 (около 64 тысяч рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Девушка пользуется картой матери во время покупок.

«Я этого не видела. Я ей написала, что тут папа спрашивает: «Ты не офонарела?» Она такая: «Скажи, что это новогодний подарок». Такая хитрая, конечно!» — рассказала телеведущая.

Боня уточнила, что проведет с дочерью серьезный разговор по поводу ее трат.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

В январе 2026 года Боня сообщила, что ее взаимоотношения со Смерфитом стали теплее. Она также рассказала, что работает над реалити-шоу. В нем примет участие ее дочь.

Ранее сообщалось, что Боня захотела ребенка от Дурова.