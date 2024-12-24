Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне выбрали лучшего телеведущего 2024 года

«КП»: Басков стал лучшим телеведущим 2024 года по версии россиян
close
Телеканал «Россия 1»

Певец Николай Басков стал лучшим телеведущим 2024 года по версии россиян. Это показало голосование, которое прошло на сайте kp.ru.

За Баскова, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия-1»), проголосовали более 38% респондентов. На втором месте в номинации «Лучший телеведущий года» оказался Андрей Малахов с результатом более 27%. На третьем месте оказался ведущий проектов «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров — за него проголосовали 7% россиян. В пятерку лидеров также вошли ведущие Борис Корчевников («Судьба человека») и Александр Мясников («Доктор Мясников»).

В 2023 году лучшим телеведущим был Марат Башаров, в 2022 — Борис Корчевников, в 2021 — Алексей Ягудин, в 2020 — Иван Ургант.

В начале декабря сообщалось, что «Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева. Помимо этого, представлять гостей студии и объявлять номера будет телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее российская телеведущая удивилась ритуалу африканской страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами