Россияне выбрали лучшего телеведущего 2024 года

Певец Николай Басков стал лучшим телеведущим 2024 года по версии россиян. Это показало голосование, которое прошло на сайте kp.ru.

За Баскова, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия-1»), проголосовали более 38% респондентов. На втором месте в номинации «Лучший телеведущий года» оказался Андрей Малахов с результатом более 27%. На третьем месте оказался ведущий проектов «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров — за него проголосовали 7% россиян. В пятерку лидеров также вошли ведущие Борис Корчевников («Судьба человека») и Александр Мясников («Доктор Мясников»).

В 2023 году лучшим телеведущим был Марат Башаров, в 2022 — Борис Корчевников, в 2021 — Алексей Ягудин, в 2020 — Иван Ургант.

В начале декабря сообщалось, что «Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева. Помимо этого, представлять гостей студии и объявлять номера будет телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее российская телеведущая удивилась ритуалу африканской страны.