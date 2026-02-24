Размер шрифта
Появились фотографии с церемонии прощания с солистом Shortparis в Петербурге

В Петербурге проходит прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным
Telegram-канал Осторожно, новости

В Феодоровском соборе Петербурга проходит прощание с солистом альтернативной группы Shortparis Николаем Комягиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На снимках, опубликованных в сети, видно, что проститься с музыкантом пришли сотни людей. Фанатов настолько много, что многие из них ждут своей очереди на улице у входа в собор. Пришедших попросили не фотографировать гроб, объяснив это тем, что «Коля очень не любил сниматься», сообщили авторы канала.

После прощальной церемонии артиста похоронят на Смоленском кладбище.

О смерти солиста Shortparis сообщила журналистка Ксения Собчак 20 февраля. По ее словам, Комягину стало плохо после тренировки по боксу. Предварительно, он скончался из-за остановки сердца. Музыканту было 39 лет.

Как предположил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов, причиной смерти Комягина могло стать внезапное нарушение сердечной проводимости, типа мерцательной аритмии или трепетания, из-за сильной нагрузки на тренировке. Это могло привести к сбою в работе сердца и летальному исходу, допустил медик. Кроме того, он не исключил, что у музыканта мог произойти инфаркт.

Ранее Покрас Лампас назвал фронтмена группы Shortparis Николая Комягина «мощнейшим артистом».
 
