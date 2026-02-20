Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

Врач ответил, что могло стать причиной гибели солиста Shortparis

Хирург Умнов: причиной гибели солиста Shortparis могла стать аритмия
Shortparis/YouTube

В возрасте 39 лет умер солист альтернативной группы Shortparis Николай Комягин, ему стало плохо после тренировки по боксу. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что могло стать причиной гибели Комягина.
«Вряд ли это была первая его тренировка. И организм был более-менее подготовленный. Может быть, у него внезапно возникло нарушение сердечной проводимости, типа мерцательной аритмии или трепетания, что привело к нарушению работы сердца», — ответил он.

По словам Умнова, сильные нагрузки могут приводить к проблемам с сердцем.

«Что могло стать причиной аритмии? Неизвестно. Также не исключен и инфаркт. Внезапные резкие нагрузки на сердце без должной предшествующей кардионагрузки могли стать причиной спазма коронарных артерий, а дальше и смерти», — заключил он.

Николаю Комягину было 39 лет, он родом из Новокузнецка. Переехал в Санкт-Петербург в 2010-м году, где и основал группу Shortparis в 2012-м. Коллектив отличается экспериментальным звучанием и состоит из электроники, постпанка, поп-рока, авангарда и других стилей. У группы есть музыка на английском, русском и французском языках.

Николай Комягин снимался и в фильмах — сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, группа писала музыку для фильмов, которые показывали на Каннском фестивале.

О смерти Комягина сообщила журналистка Ксения Собчак — по ее словам, музыкант скончался после тренировки по боксу, не выдержало сердце.

Ранее Покрас Лампас назвал фронтмена группы Shortparis Николая Комягина «мощнейшим артистом».
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!