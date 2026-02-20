Врач ответил, что могло стать причиной гибели солиста Shortparis

В возрасте 39 лет умер солист альтернативной группы Shortparis Николай Комягин, ему стало плохо после тренировки по боксу. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что могло стать причиной гибели Комягина.

«Вряд ли это была первая его тренировка. И организм был более-менее подготовленный. Может быть, у него внезапно возникло нарушение сердечной проводимости, типа мерцательной аритмии или трепетания, что привело к нарушению работы сердца», — ответил он.

По словам Умнова, сильные нагрузки могут приводить к проблемам с сердцем.

«Что могло стать причиной аритмии? Неизвестно. Также не исключен и инфаркт. Внезапные резкие нагрузки на сердце без должной предшествующей кардионагрузки могли стать причиной спазма коронарных артерий, а дальше и смерти», — заключил он.

Николаю Комягину было 39 лет, он родом из Новокузнецка. Переехал в Санкт-Петербург в 2010-м году, где и основал группу Shortparis в 2012-м. Коллектив отличается экспериментальным звучанием и состоит из электроники, постпанка, поп-рока, авангарда и других стилей. У группы есть музыка на английском, русском и французском языках.

Николай Комягин снимался и в фильмах — сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, группа писала музыку для фильмов, которые показывали на Каннском фестивале.

О смерти Комягина сообщила журналистка Ксения Собчак — по ее словам, музыкант скончался после тренировки по боксу, не выдержало сердце.

Ранее Покрас Лампас назвал фронтмена группы Shortparis Николая Комягина «мощнейшим артистом».