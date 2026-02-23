«Россия — мощь»: девушка Macan показала, как рэпер проходит службу в армии

Модель Мотина показала видео с Macan, снятое во время стрельбища в армии

Модель Мария Мотина поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) роликом, снятым во время службы ее возлюбленным — рэпером Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов).

В ролике Косолапов, одетый в зимнюю экипировку, показал себя на стрельбище: музыкант сидел поле, а рядом лежало оружие. В конце видео артист произнес: «Россия — мощь».

До этого Мотина делилась роликом, как Macan выпрыгнул с самолета и обратился к ней с фразой: «Как ты, жизнь моя?»

20 декабря Косолапов принял военную присягу во время прохождения срочной службы. В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

В Росгвардии добавили, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.

В январе Macan отметил крещенские купания в армии. Певец окунулся в ледяную воду и покрестился. Он искупался в проруби вместе с сослуживцами Росгвардии.

