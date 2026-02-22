Размер шрифта
Водонаева сделала пластику

Телеведущая Алена Водонаева сделала пластику груди
Telegram-канал «VODA»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале сообщила, что сделала пластику груди.

По словам Водонаевой, операция прошла успешно. Она опубликовала фото в палате.

«Восстанавливаюсь и возвращаюсь в строй. Все прошло хорошо», — поделилась телеведущая.

Хирург Сергей Блохин уменьшил грудь Водонаевой. Он работал с такими звездами, как блогер Тата, модель Ника Крауш, актриса Наталья Бондарчук и дизайнер Мария Цигаль.

В декабре 2024-го Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

В январе 2026-го Водонаева рассказала, что пришла на процедуру «сперма лосося». Ей ввели инъекцию с ДНК лосося, полученной из молок.

По словам Водонаевой, эти инъекции широко используются в косметологии для омоложения, стимуляции коллагена и глубокого увлажнения.

Ранее мать Самойловой попала в больницу.
 
