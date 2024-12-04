Водонаева рассказала, как похудела после родов: «Наматывала круги с коляской»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в Telegram-канале, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме.

Водонаева призналась, что активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

«Так что все эти истории «да она только родила» — вранье ленивых и безвольных», — рассказала телеведущая.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Водонаева часто сталкивается с критикой воспитания сына. В марте 2023-го звезда возмутилась обвинениями в чрезмерном родительском контроле. Телеведущая рассказала, что ее называют параноиком и осуждают за ограничение свободы ребенка. Звезда не видит в своем поведении чего-то плохого. Она заявила, что дисциплина и контроль за несовершеннолетними — аксиома. По словам блогерши, ее сын растет свободным человеком.

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