Эмир Кустурица вернет Милоша Биковича в сербское кино

Актер Милош Бикович вернется в сербское кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Эмира Кустурицу.

Бикович получил небольшую роль в фильме «Последний срок».

«Первый фильм, который я начинаю снимать в Сербии, [будет] на основе [одноименной повести] Валентина Распутина, он называется «Последний срок», — поделился режиссер.

По словам Кустурицы, в фильме будут играть незнакомые для российской аудитории актеры. Начало съемок проекта запланировано на апрель 2026 года.

Карьера сербского актера Милоша Биковича в России началась в 2014 году после работы в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. В 2021 году артист получил российское гражданство. Среди значимых его работ: роль Гриши в комедии «Холоп» Клима Шипенко, главная роль в сериале «Магомаев» и участие в проекте «Вызов», съемки которого частично произошли в космосе.

10 января стало известно, что Бикович стал отцом. У него родился сын. Актер женат на сербской модели Иване Малич, с которой состоит в отношениях с 2022 года.

В начале ноября Бикович признавался, что воспринимает Москву как дом.

